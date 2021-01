„Catweazle“: In den 70ern war die britische Serie „Catweazle“ um einen schrulligen Magier aus dem 11. Jahrhundert, der irrtümlich in der Gegenwart landet, ein TV-Hit. Für die neue Kinofassung stieg nun der deutsche Kultkomiker Otto Waalkes in die großen Fußstapfen - an der Seite von Jungstar Julius Weckauf, der in der Hape-Kerkeling-Biografie „Der Junge muss an die frische Luft“ einen Sensationserfolg hinlegte. Gemeinsam macht sich das ungleiche Duo auf die Suche nach Catweazles Druidenstab, denn nur mit dessen Hilfe, kann der Zauberer zurück in seine eigene Gegenwart. (Geplanter Kinostart derzeit 11. März)