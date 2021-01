Beschreibung der Beschädigungen

Passanten hatten aber den Unfallwagen gesehen und konnten ihn näher beschreiben. Die Windschutzscheibe soll großflächig beschädigt sein. An der linken Seite wurde der Kühlergrill des nicht alltäglichen Autos schwer in Mitleidenschaft gezogen, zudem blieb die linke Abdeckung der Scheinwerferwaschanlage am Unfallort zurück, hieß es weiter.