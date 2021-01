Die Unterbringung der besten Tennisstars für deren Corona-Quarantäne im Vorfeld der Australian Open in Adelaide statt wie für das Gros der Akteure in Melbourne hat Kritik hervorgerufen. Der derzeit beim Turnier in Antalya engagierte Jeremy Chardy bekrittelte, dass diese kleine Gruppe an Topspielern so eine Sonderbehandlung bekommen würde und die direkte Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht für alle gleich sei. Betroffen davon ist auch Dominic Thiem.