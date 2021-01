In der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ auf Puls4 geben sich die Oberösterreicher die Klinke in die Hand: In der ersten Folge räumte GigaGlide aus Lambach mit einer Skiwachs-Alternative 100.000 Euro ab. Nun versucht am Dienstag die von zwei Gmundnern mitgegründete Hundefutter-Marke HelloBello ihr Glück.