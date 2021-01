Für die am Samstag in der Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichte Langzeitstudie wurden insgesamt 1655 ehemalige Patienten Monate nach ihrer Behandlung erneut untersucht. 1265 Personen klagten demnach weiterhin über mindestens ein Corona-Symptom. Am häufigsten nannten sie demnach Müdigkeit und Muskelschwäche. Viele klagten zudem über Schlafstörungen.