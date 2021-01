Auf Nachfrage erklärte Faßmann, einen genauen Termin werde man erst Anfang bzw. Mitte kommender Woche - nach Gesprächen mit den Landeshauptleuten - bekannt gegeben werden. Möglich wäre neben einem österreichweiten Vorgehen auch eine regionale Lösung, also eine Öffnung nur in jenen Regionen mit niedriger Infektionszahl - beide Modelle hätten aber Vor- wie Nachteile, so der Minister. Wenn die Schulen öffnen, sollen dann auch die Oberstufen zurückkommen. Die Rückkehr erfolge aber in einem Sicherheitsnetz, so Faßmann: „Testen ist die einzige Antwort.“