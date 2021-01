Während bei der Einreise in Nickelsdorf Wartezeiten von rund zwei Stunden gemeldet wurden - als Grund führten die Verkehrsklubs ÖAMTC und ARBÖ verstärkten Rückreiseverkehr von Weihnachtsurlaubern an - verlief in der Gegenrichtung alles reibungslos. An den tschechischen und slowakischen Übergängen nach Niederösterreich blieb es ebenfalls ruhig, ebenso auch in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) an der burgenländischen Grenze zur Slowakei.