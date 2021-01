Ein Ausfall mit Folgen für Magnus. Denn: ÖSV-Cheftrainer Andi Puelacher hatte dem Völkl-Piloten schon vor der Anreise ins Berner Oberland mitgeteilt, dass er am Chuenisbärgli „auf Bewährung“ fährt. Sollte er es nicht in die Punkte schaffen, könnte er im (heutigen) zweiten Rennen durch einen anderen Österreicher ersetzt werden. Und genau das passierte dann auch. Anstelle von Walch wird nun der 23-jährige Tiroler Fabio Gstrein zum Einsatz kommen. „Eigentlich hatte ich trotz meines Ausfalls auf eine weitere Chance gehofft - da Manuel Feller aber an den Start gehen wird, gibt es für mich keinen Platz“, erklärt der enttäuschte Vorarlberger. „Ich muss das Ganze jetzt einmal sacken lassen und mir überlegen, wie es in Zukunft weitergehen soll.“