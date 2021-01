Gegen 18 Uhr brach im Vorhaus eines Wohnhauses in Berg im Drautal, Bezirk Spittal an der Drau, aufgrund eines stark erhitzten Kamins ein Schwelbrand in einer Zwischenwand aus. Die Bewohnerin bemerkte den Brand und alarmierte sofort die Feuerwehr. Im Einsatz standen die FF Berg, Dellach und Hauzendorf mit zirka 30 Einsatzkräften. Sie konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern und den Schwelbrand löschen. Der durch den Brand verursachte Schaden steht noch nicht fest, heißt es seitens der Polizei.