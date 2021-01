Mathematik: Zahlen aktuell schwer zu lesen

Mit 2063 Neuinfektionen gestern (das sind nur 33 weniger als in der Vorwoche) bringt der Lockdown nicht den erhofften Rückgang im Infektionsgeschehen. Wird das zusperren also zunehmend zahnlos? Ganz so einfach ist es nicht, erklärt Mathematiker Niki Popper, denn die Zahlen seien im Moment schwierig zu lesen. Man stelle sich vor, sagt Popper, eine Uhr geht immer zehn Minuten vor - darauf könne man sich einstellen. „Im Moment geht die Uhr aber an einem Tag zehn Minuten vor, am nächsten fünf zurück und am übernächsten wieder 15 vor. Die Uhr - das ist die Teststrategie: Im Sommer war das nachvollziehbar, man wusste an den Wochenenden passiert weniger, konnte das mit einberechnen“, sagt der Simulationsforscher. Doch nun gab es Massentests und Feiertage. „Vor Weihnachten gingen mehr Menschen testen, als danach. Die Labore haben über die Feiertage anders gearbeitet, die Meldeschiene funktionierte zum Teil verzögert.“ All das müsse man auseinanderbröseln, um festzustellen, was das Zusperren bringt. Fakt ist aber: Maßnahmensetzung hat immer mit Umsetzung zu tun - je weniger die Menschen mitmachen, desto kleiner der Erfolg.