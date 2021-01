Bernhard Jank: „Der Schnee wirkt wie eine Dämmschicht; das Eis kann nicht wachsen.“ Eine verfahrene Situation, wie sie Norbert in mehr als 50 Jahren auf dem Eis noch nicht erlebt hat. Kräftiges Kerneis gibt es keines mehr. Stattdessen zerfällt der von Norbert aus dem See geschnittene Block. Bernhard bricht beim Betreten der Eisfläche sofort ein. Ob es heuer noch ein Eisvergnügen am Weißensee geben wird, ist mehr als fraglich.