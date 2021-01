Am 12. Jänner wird der U-Ausschuss in der Hofburg fortgesetzt. Unter anderem mit Kathrin Glock, der Gattin des Kärntner Waffenmoguls. Sie wollte erst nach Beugestrafe und unter Androhung einer Zwangsvorführung kommen. Nun meldet sie erneut Bedenken an. Und Ex-Casinos-Manager Dietmar Hoscher hat wieder abgesagt.