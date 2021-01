Es war ein lang ersehntes für den Obersteirer. Denn seinen letzten Auftritt hatte der 31-jährige Murtaler, der im Sommer keinen Vertrag mehr in Salzburg bekam, am 8. März für die Mozartstädter. Wer aber geglaubt hatte, dass der Neo-Stürmer nach der Pause eingerostet wäre, der irrte gewaltig. Der Hobby-Imker sorgte für ein zuckersüßes Debüt, brauchte nur 15 Minuten, um wieder in seiner alten Heimat anzukommen und erzielte das 2:0 (15.). Es war ein Highlight von ganz vielen im Bunker. Setzinger (8.), Fejes (19., 56.), Oleksuk (20.) und Cameranesi (49.) ließen Wien nicht den Funken einer Chance. Schon nach dem Startdrittel stand es 4:0. Am Ende feierte Graz einen klaren 6:2-Erfolg. Allererste Sahne!