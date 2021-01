Seit siebeneinhalb Jahren trainiert er die GAK-Wasserspringerin - zwischen zehn- und zwölf Einheiten stehen wöchentlich am Programm. Weil allerdings die Trainingsbedingungen für Wasserspringer in der Steiermark ausbaufähig sind, wird so oft wie möglich nach Wien oder ins Ausland ausgewichen. Trotz des Handicaps hält Albiez in ihrer Klasse international mit. „Viele Nationen haben aber Stützpunkte mit Top-Möglichkeiten. Wir fahren quasi einen VW, die anderen Porsche. Eine Medaille bei einem Großereignis bleibt deswegen wohl ein Traum“, sagt Shahnazi.