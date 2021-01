Pro-Lizenz steht an

Semlic will seinen Weg allerdings in seinem Tempo gehen. „Wir haben in Lafnitz auch noch Luft nach oben, können im Spiel noch dominanter auftreten.“ Selbst soll’s 2021 für Semlic dann auch den Startschuss am Weg zur UEFA-Pro-Lizenz geben. Der nächste Schritt am Weg nach oben. Samstag wartet auswärts bei Rapid ein Highlight-Test auf den Zweitliga-Klub. Der auch was Spieler betrifft heiß im Gespräch ist. An Julian Tomka ist Altach dran. Semlic: „Und ich kann mir vorstellen, dass auch Spieler wie Mario Kröpfl oder Milos Jovicic von Bundesligisten hören werden.“