Die Coronavirus-Pandemie führt zu Rekorddefiziten in den öffentlichen Haushalten und treibt die Außenstände vieler Länder in schwindelerregende Höhen. Die wirtschaftliche Krise als Folge der Pandemie hat überall in der Welt eines gebracht: Die Staatsausgaben schnellen in die Höhe, weil die öffentliche Hand Betrieben und Arbeitnehmern finanziell unter die Arme greift.