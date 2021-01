Am Sonntag regiert auf den Bergen die Sonne, sonst halten sich einige hochnebelartige Wolkenfelder, vereinzelt schneit es ein bisschen, diesmal eher im Süden. Zeitweise kommt im Laufe des Tages aber wieder in vielen Regionen die Sonne hervor. Es bleibt kalt mit höchstens minus sechs bis plus zwei Grad.