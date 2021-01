68 Depots in drei Banken geleert

Die Täter griffen in der Zeit von 18 bis 23.30 Uhr in einer akkordierten Aktion an. In Summe wurden 68 Depots geleert, neben den acht in Wien 31 Schließfächer einer Bank-Austria-Filiale in Klosterneuburg sowie 29 der Mödlinger Raiffeisen Regionalbank. Juwelen, Gold, Uhren und Bargeld wurden in Taschen und Rucksäcken abtransportiert. Zugang zu den Objekten hatten sich die Kriminellen mit nachgemachten Kundenkarten verschafft.