Mit 15 Jahren trat Lili erstmals selbst als Artistin auf. Als Rollschuh-Akrobain raste sie zusammen mit ihren beiden Geschwistern als „Les Paul“ durch die Manege. Später war sie in verschiedenen Roncalli-Produktionen in eigenen Kontorsionsperformances, also Akrobatik-Vorführungen, bei der die Artisten ihren Körper in Positionen verdrehen oder verbiegen, die für die meisten Menschen unerreichbar zu sein scheinen.