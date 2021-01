Der WAC überrascht mit einem Transfer in der Bundesliga: Mit Thorsten Röcher sichern sich die Kärntner die Dienste des flexiblen Offensivspielers, der bereits beim SK Sturm für Aufsehen sorgte. Röcher, der mit den Grazern Cupsieger wurde und der es in 280 Profispielen in seiner Karriere auf 39 Tore und 49 Torvorbereitungen brachte, wechselt vom deutschen Drittligisten Ingolstadt ins Lavanttal und signierte bis Sommer 2022 plus Option. Brisant: Am 17. Jänner geht‘s für Röcher zum Start gleich gegen Sturm.