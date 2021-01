Gutachten in Auftrag gegeben

Auch findet der Anwalt spannend, dass man am 26. November bereits vom DNA-Treffer wusste, der Verdächtige aber erst am 18. Dezember verhaftet wurde. „Und das, obwohl die Observierung keine neuen Erkenntnisse brachte.“ Auch ein sogenanntes fotogrametisches Gutachten gab Rast in Auftrag. „Der Verfassungsschutz legte ein Foto vor, das meinen Mandanten bei einem Islamisten-Treffen in Wien zeigen soll. Nur: Der Mann auf dem Bild ist wohl ein anderer.“