Wie heute, Freitag, bei der Konferenz der Landeshauptleute besprochen wurde, wird in Kärnten am 16. Jänner mit der Impfung der Generation 80plus begonnen, die sich nicht in Pflege- oder Altersheimen befinden. Zudem sollen bis Ende nächster Woche rund 5600 Personen aus den gesamt 79 Alters- und Pflegeheime Kärntens durchgeimpft sein.