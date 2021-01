Einsatz für die Florianijünger am Freitagvormittag in Brixen im Thale! Im Obergeschoß eines Appartementhauses kam es zu einem Brand. Ein 52-Jähriger schlug sofort Alarm und verständigte die Feuerwehr. Brandursache war ein Couchsessel, der zu nahe an einem Heizkörper gestanden hatte.