„Hat sich schnell beruhigt“

Die fünf Monate alte Emma saß angeschnallt in einer Baby-Schale am Rücksitz des Audi. „Sie hat heftig geweint, war äußerlich aber unverletzt, das hat uns beruhigt“, sagt Simon, der wie Mama Sarah S. (19) den Unfall mit Prellungen und blauen Flecken überstand. Im Spital konnten Ärzte bei Emma auch Entwarnung in Bezug auf innere Verletzungen geben. „Sie hat sich rasch beruhigt und in der Nacht durchgeschlafen. Wir hatten Riesenglück, dass nicht mehr passiert ist.“