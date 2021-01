Die bislang unbekannte Täterin rief am Freitagmorgen gegen 09.30 Uhr in einer Tankstelle in St Veit an und gab sich einer Angestellten gegenüber als Mitarbeiterin einer Kartenservicefirma aus. „Im Zuge des Telefongesprächs gelang es der Anruferin der Tankstellenmitarbeiterin zumindest einen Code für eine Wertkarte herauszulocken“, schildert ein Polizist.