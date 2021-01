Eines vorweg: Die britische SARS-CoV-2-Variante B.1.1.7 verursacht nicht direkt schwerere Krankheitsverläufe. „Aber sie ist um 56 Prozent infektiöser“, so Virologin Monika Redlberger-Fritz. Diese Variante sorgt kurz gesagt dafür, dass mehr Viren im Körper produziert werden – und es somit mehr „Super-Spreader“ gibt. In Großbritannien entfallen laut Genetiker Andreas Bergthaler bis zu 50 Prozent aller neuen Fälle auf diese Variante, in Dänemark zwei Prozent. Auch die Mutation aus Südafrika ist leicht übertragbar.