Laut Wohlfart war im alten Tourismusgesetz verankert, dass das Vermögen sich auflösender Tourismusverbände in das Eigentum der jeweiligen Gemeinden übergeht. „Im neuen Gesetz steht, dass das Vermögen der sich aufzulösender Tourismusverbände ins Eigentum des jeweiligen Regionalverbandes übergehen soll“, so die Bürgermeisterin. „Unserem Tourismusverband Podersdorf gehörten bis vor wenigen Tagen noch 25 Prozent der Podersdorf Tourismus- und FreizeitbetriebsGmbH. Diese haben wir in der vergangenen Gemeinderatssitzung mit den Stimmen der ÖVP und der Grünen an einen neu gegründeten Verein verkauft um die Anteile in Podersdorf zu behalten.“