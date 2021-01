Die Vorbereitungen für die nächste Gratis-Testrunde laufen. Von Montag bis Freitag stehen in den Bezirken wieder sechs Stationen zur Verfügung. Ohne Anmeldung können sich die Salzburger wieder kostenlos einem Corona-Schnelltest unterziehen. Praktisch: Im Messezentrum wurde nicht einmal abgebaut, so kann das Rote Kreuz am Montag sofort loslegen. Insgesamt werden in der kommenden Woche gut 100 Mitarbeiter der Rettungsorganisation im Einsatz sein.