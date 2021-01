Gegner der Corona-Maßnahmen haben vier Versammlungen für das kommende Wochenende in Wien angemeldet. Davon wird aber nur eine stattfinden, denn die Exekutive hat drei Versammlungen untersagt, wie Polizeisprecherin Barbara Gass am Freitag mitteilte. Die Untersagung erfolgte in allen drei Fällen nach dem Versammlungsgesetz. Auch eine am kommenden Samstag am Heldenplatz geplante Kundgebung darf nicht stattfinden.