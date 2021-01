Alle Gastronomen, deren Hütte über eine Zufahrtsstraße erreichbar ist, profitieren von der Regel. So auch Markus Dobovicnik. Er führt die Skihütte „Lärchenstadl“ am Katschberg. Kurz vor Weihnachten begann der Wirt mit einem „Pizza Drive In“. Und ist zufrieden: „Auf der einen Seite geben wir den Autofahrern Pizzen aus dem Fenster, auf der anderen Seite holen sich Skifahrer Leberkässemmeln ab“, so Dobovicnik. Von einer guten Saison ist der Wirt trotzdem weit entfernt: „Wir haben etwa nur 20 Prozent der Gäste, die normalerweise zu uns kommen.“