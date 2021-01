Jetzt muss endlich ein Heimsieg her - so denkt man vor der Abfahrt der Damen in St. Anton. In Vorarlberg ruhen die Hoffnungen der Fans in der Abwesenheit von Nicole Schmidhofer vor allem auf Stephanie Venier, Tamara Tippler und Mirjam Puchner, so, wie auf den Lokalmatadorinnen Christine Scheyer und Nina Ortlieb. In der Favoritenrolle ist aber trotzdem die Olympiasiegerin aus Tschechien, Ester Ledecka. Mit dem krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts!