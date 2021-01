Trump hat unter wachsendem Druck eine geordnete Amtsübergabe versprochen und den Sturm des Kapitols in Washington durch seine Anhänger verurteilt. Auch sagte er zu, sich der Amtsübergabe an den gewählten Präsidenten Biden nicht weiter in den Weg zu stellen. „Eine neue Regierung wird am 20. Jänner vereidigt werden“, sagte Trump in einem Video. „Ich konzentriere mich nun darauf, eine reibungslose, geordnete und nahtlose Machtübergabe zu gewährleisten.“