Das Atommüll-Endlager, in dem dauerhaft die hoch radioaktiven Abfälle aus den tschechischen Atomkraftwerken Temelín und Dukovany 500 Meter unter der Erde gelagert werden sollen, soll im Jahr 2065 in Betrieb gehen. Der endgültige und ein Ersatzstandort sollen bis 2030 ausgewählt werden. Aktuell gibt es vier Kandidaten, darunter einen Standort gleich südlich des AKW Temelín, der Oberösterreich am nächsten wäre.