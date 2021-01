RB Leipzig will am Samstag im Abendspiel (18.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Borussia Dortmund die Pleite der Bayern nützen und am deutschen Rekordmeister in der Tabelle vorbeiziehen. Für RB-Trainer Julian Nagelsmann (siehe Video oben) zählt da nur ein Sieg! Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie live dabei.