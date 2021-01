Kreativität kann man hier jedenfalls niemandem absprechen: Bis dato Unbekannte haben nach dem Diebstahl der Ortstafeln von St. Corona am Wechsel in Niederösterreich - Souvenirjäger werden hinter der Aktion vermutet - wahrlich Einfallsreichtum bewiesen, um der Gemeinde nach dem „Taferl-Coup“ den mittlerweile berühmten Namen wieder zurückzugeben. Kurzerhand bastelten sie Schilder in Form des Coronavirus.