Rund um den Firmenstandort in Marchtrenk waren in den letzten Wochen des Vorjahres noch Bauarbeiter im Einsatz. Sonst denkt Starlim vorerst nicht daran, die Bagger anrollen zu lassen. „Wir hatten eine Erweiterung des Gebäudes in Marchtrenk vor, das haben wir nun um ein Jahr verschoben“, so Geschäftsführer Thomas Bründl.