Es war eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit - jetzt ist es amtlich! Goalie Martin Kraus wird Neusiedl/See in Richtung FC Marchfeld Mannsdorf verlassen und hinterlässt beim NSC somit ein großes Loch. Kraus hat in seiner Zeit bei den Seestädtern immer wieder mit tollen Paraden am „Leben“ gehalten.

Der Abgang ist in der aktuellen Situation der Burgenländer natürlich doppelt bitter - immerhin befindet man sich im Abstiegskampf der 3. Liga und hätte einen Rückhalt wie Kraus wie einen Bissen Brot gebraucht. „Nach langen und harten Verhandlungen haben wir dem unbedingten Willen von Krausi entsprochen, seine Zelte beim NSC 1919 abzubrechen und einen langfristigen und gut dotierten Vertrag in Mannsdorf zu unterschreiben. Im letzten Moment konnten wir uns doch noch auf eine Variante der Vertragsauflösung einigen, mit der alle Parteien leben können“, beschreibt Lukas Stranz die zähen Ablösegespräche. Über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart. „Wir bedanken uns bei Martin Kraus für viele Paraden im NSC Trikot und wünschen ihm bei seinem neuen Club nur das Beste“, so Stranz weiter. Auch Kraus, der sich von den Fans leider nicht persönlich verabschieden konnte hat noch einige Worte für die Neusiedler: „Leider kann ich mich aufgrund von Corona nur online mit ein paar Zeilen verabschieden, trotzdem möchte ich mich zumindest so bei den Fans für die Unterstützung in den letzten zwei Jahren bedanken! Ich hoffe ich konnte euch wenigstens ein bisschen was zurückgeben und ich hoffe ihr wisst, dass ich in jeder Sekunde, in der ich am Platz stand alles gegeben habe, damit wir so erfolgreich wie möglich sein konnten! Unterstützt die Mannschaft weiterhin so, sie hat es sich verdient!“



Halper neuer Trainer

Die Neusiedler haben aber nicht nur schlechte Nachrichten für ihre Fans. Am Trainersektor ist man nämlich fündig geworden. Mit Jürgen Halper hat man sogar einen erfahrenen burgenländischen Trainer verpflichten können. Zuletzt war der Ex-Kicker bei Burgenlandligist Oberwart tätig. Davor trainierte er den FAC in der 2. Liga. „Hoffentlich können wir unserer Leidenschaft dem Fußballsport bald wieder gemeinsam nachgehen, damit wir uns bestmöglich auf die Frühjahrssaison vorbereiten können.“, so Halper in einer ersten Stellungnahme.



Buljubasic ist wieder retour

Einen Rückkehrer hat man in Neusiedl/See auch zu vermelden. Elvedin Buljubasic wir nach seinem Gastspiel in Siegendorf jetzt wieder Grün-Weiß tragen. „Auch wenn wir im Sommer nicht unbedingt freundschaftlich auseinandergegangen sind, freut es mich, dass Elvo wieder im grün-weißen Trikot zu sehen ist. Er hat in mehreren Gesprächen bekräftigt, dass er unbedingt zum Club zurück will und dankbar für eine zweite Chance wäre. Diesem Wunsch haben wir natürlich entsprochen, auch weil wir davon überzeugt sind, dass uns Elvo trotz seines jungen Alters bereits sofort wieder weiterhelfen kann unsere Offensive zu stärken“, so Clubmanager Lukas Stranz.