Oberösterreichs Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) hat Corona. Er habe nur leichte Symptome und sei behördlich bis einschließlich Mittwoch,13. Jänner, in Quarantäne, teilte er am Freitag auf Facebook mit. Er dürfte sich bei seiner Frau angesteckt haben, die am 2. Jänner positiv getestet wurde. Nach Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) ist er das zweite Mitglied der oö. Landesregierung, das an Covid-19 erkrankt ist.