In den vergangenen 24 Stunden wurde das gefährliche Virus bei 47 Burgenländern neu nachgewiesen. Dennoch sinkt die Zahl der aktiven Fälle. Mit Stand Freitag waren 618 Menschen infiziert, um 19 weniger als noch am Donnerstag. In den Spitälern müssen derzeit 48 Patienten behandelt werden, neun davon auf der Intensivstation.