Vom Juli 2021 bis Juni 2023 wird dann der Abschnitt Übelbach bis Deutschfeistritz in Angriff genommen - zuerst in Richtung Spielfeld, dann in Richtung Norden. Inkludiert ist auch der Schartnerkogeltunnel, hier wird etwa die Sicherheitsausstattung erneuert und ein neuer Querschlag errichtet, die Arbeiten beginnen schon heuer im März. Saniert werden laut Asfinag auch der gesamte Freilandbereich, 22 Brücken und der Lärmschutz, die beiden Betriebsgebäude werden erweitert. Im Sommer bleiben pro Fahrtrichtung zwei Streifen.