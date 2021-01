Hacker selbst hatte bei der Ankündigung der neuen Sportlocation bereits davon gesprochen, dass diese eventuell anstelle der Dusika-Halle kommen könnte. Am Freitag wollte man in seinem Büro dies so noch nicht fix bestätigen - aber indirekt dann doch: Es stimme, dass in den verschickten Ausschussunterlagen auch die erwähnten Pläne enthalten seien, sagte ein Sprecher auf APA-Nachfrage. Der Akt wird kommende Woche im Sportausschuss des Gemeinderats behandelt.