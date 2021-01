Insgesamt 100 Mann des Jägerbataillons 24 in Lienz und des Jägerbataillons 26 in Spittal tauschen dabei Gewehre gegen Schneeschaufeln. „Durch den Assistenzeinsatz des Bundesheeres kann in Lienz die Gefahr von einstürzenden Dächern weitestgehend gebannt werden“, zeigt sich Blanik erleichtert.