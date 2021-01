Bereits am Nachmittag des 31. Dezember soll es in dem Hotel Livemusik gegeben haben, die Gäste hätten das „La Petit Ivy“ erst in den frühen Morgenstunden verlassen, berichtet das Online-Medium zackzack.at. Das hätten Augenzeugen berichtet, man habe auch Fotos und Tonaufnahmen. Verdächtig: Mitten in der Nacht wurden die Kennzeichen der vor dem Hotel parkenden Autos abmontiert und Wachen am Gelände aufgestellt. Ziemlich ungewöhnlich für eine Familienfeier „im kleinsten Kreis“. So bezeichnete ein Sprecher von Ho die Veranstaltung im Hotel. Der Gastronom selbst hatte ein Video geteilt, auf dem eine festlich gedeckte Tafel zu sehen war.