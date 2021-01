Die 14-Jährige sollte zu ihrem Onkel nach München fahren, ein von ihr unbefugt in Betrieb genommenes Fahrzeug wurde in Deutschland gefunden. Das Mädchen könnte sich auch in Graz aufhalten. Die Abgängige ist 165 bis 168 cm groß und etwa 55 Kilogramm schwer. Zur Zeit ihres Verschwindens hatte sie lange, hellbraune Haare, auf ihrem aktuellen Profilbild in den sozialen Medien jedoch schwarze. Sie spricht Deutsch, Rumänisch, Spanisch und Englisch.