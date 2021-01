In Bangkok haben „schockierte“ Polizeibeamte in einem Lokal drei Millionen gebrauchte chirurgische Handschuhe sichergestellt, die in Thailand als PPE (Personal Protective Equipment, zu Deutsch: „Persönliche Schutzausrüstung“ bzw. Infektionsschutzkleidung) gegen Corona verkauft werden hätten sollen - bzw. bereits teilweise verkauft wurden.