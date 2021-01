Zahl der überschuldeten Tiroler Haushalte steigt

In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der überschuldeten Haushalte in Tirol tendenziell gestiegen. 2018 verbuchte die Schuldenberatung einen Rekord bei Gesamtsanierungen. 2019 waren es 572 Privatkonkurse und 40 außergerichtliche Ausgleiche. Dann kam Corona: Wegen der Kreditstundungen sank die Zahl der Pleiten, wie die Insolvenzstatistik des Kreditschutzverbands 1870 zeigt. Der KSV registrierte 411 Privatkonkurse in Tirol – ein Minus von 35 Prozent. „Ein trügerisches Bild“, sagt Tirols KSV-Chef Klaus Schaller.