Auf mehr als 300 Quadratmetern wird der Familienbetrieb bereits in vierter Generation weitergeführt, seit 2013 unter dem Label „Rockmanufaktur“. „Wir produzieren unsere Röcke und Kleider direkt an unserem Standort in Melk. Wir vernähen hier exklusive und ausgefallene, traditionelle und besondere Stoffe, die wir mit Begeisterung und Akribie suchen und finden“, berichtet Laura Tremmel. Gemeinsam mit Schneiderin Gertrude Hackel produziert die Juniorchefin heimische Mode mit femininem Flair.