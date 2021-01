Das passiert mit dem Gewinn

Trotz der hohen Summe sind seine Wünsche und Ideen, wie der Gewinn verwendet werden soll, bescheiden bis traditionell-klassisch, so wie er selbst auch: Der Laptop braucht ein Update, und ein neues Handy sollte her, auch die Kinder werden vom Sechser profitieren. „Und meine Lebenspartnerin und werden von der Mietwohnung in ein eigenes Haus ziehen. Die Grundstücks-Sichtung hat bereits begonnen.“ Ganz wichtig ist es dem Gewinner auch zu erwähnen, dass er einen Teil seines Gewinnes spenden wird. Ein Prozent hat er sich vorgenommen, was immerhin knapp 100.000 Euro sind: „Diverse Institutionen werden in den Genuss einer Spende kommen. Natürlich soziale Einrichtungen, aber auch Kirche und Tierschutz.“