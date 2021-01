Ab Montag „großes Ausrollen“

Am Vormittag hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) angekündigt, dass bis Ende der Woche in Österreich 30.000 Menschen eine erste Impfdosis erhalten haben sollen. Mehr als 42.000 Impfdosen sollen am Montag geliefert werden, „und es werden stündlich deutlich mehr“. Dann beginne der „Tag des großen Ausrollens der Impfung“. Personen über 80 Jahren, die nicht in Alters- und Pflegeheimen wohnen, sollen „schrittweise in den Prozess integriert werden“, sagte der Minister, ohne Details zu nennen.