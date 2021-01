Bestellprobleme

Ein Paar Stiefel bestellte Marina P. im Onlineshop einer Schuhhandelskette zu einem reduzierten Preis. Drei Tage später wurde die Bestellung jedoch storniert. In einem E-Mail hieß es, das Produkt sei ausverkauft. „Ich verstehe nicht, warum die Bestellung dann überhaupt möglich war“, bat Frau P. um Hilfe. Auf Anfrage bedauerte Humanic den Ärger sehr. Die Stiefel seien in einzelnen Filialen noch in passender Größe verfügbar. Sie werden in eine Wunschfiliale geliefert, der Rabatt gewährt.